"Quiero que paguen con sangre": Luis Emilio le ordenó a Burgos aniquilar a la familia Guerrero en EJDO

14 abr. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estuvo a punto de morir en manos de Gloria (Francisca Gavilán) y no está dispuesto a pasar por alto esta afrenta.

Burgos (Juan Carlos Maldonado) llegó al despacho del empresario, a quien descubrió furioso. "Con sangre. Quiero que esa demente de Gloria y toda su familia paguen con sangre por lo que me hicieron", lanzó Walker.

Todos están en la mira, incluso Samuel

Para el subprefecto es una locura atentar contra los Guerrero, considerando que tienen la sospecha de todos encima tras la muerte de Omar (César Sepúlveda). Aun así, no logró cambiar de parecer a Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

"Esa piojenta, esa picante de Gloria, trató de asesinarme aquí en mi propia casa. Me importa una raj... los ojos de quien sea que tengamos encima. ¡Quiero que esos carajos se arrepientan de haber cruzado ese límite!", gritó con virulencia.

"Esos cretinos lo único que quieren es verme caer, pero yo los voy a hacer caer a ellos, uno por uno; a Diana, a Gloria, a toda esa familia, incluido el bastardo ese que lleva mi sangre. Quiero que los mates a todos, Burgos", ordenó.