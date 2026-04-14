"Estás entre nosotros": Santana le rayará la cancha a Clemente en el capítulo 274 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se reunirá con Clemente (Pipo Gormaz) para tener una conversación de hombre a hombre. La cercanía que tiene con Diana (Nicole Espinoza) es algo que le preocupa y no lo ocultará.
"La verdad es que la diplomacia no es mi fuerte, así que voy directo al grano. Tenemos un temita nosotros, lo digo porque se nota que te pasan cosas con Diana", lanzó el excomisario.
Clemente será honesto y confirmará las sospechas, pero asegurará que "jamás me voy a meter entre ustedes, que quede claro eso ya".
La molestia de Gabriel
Santanta insistirá en este punto: "Lo que pasa es que tú no tienes que hacer nada para meterte entre nosotros: ya estás entre nosotros. De hecho, para Diana siempre has estado ahí".
Esta confirmación sobre los sentimientos de la terapeuta, ¿provocará un cambio de actitud en Clemente?