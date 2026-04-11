Mauricio Correa revela desconocido y generoso gesto de Kike Morandé que desató su profundo llanto en pantalla
En el nuevo capítulo de Only Friends, Kike Morandé vivió un especial momento que lo hizo estallar en llanto, pero de emoción.
Todo comenzó cuando Mauricio Correa recordó un gesto que tuvo el animador con él hace varios años atrás: "Cuando yo estuve muy enfermo, tú mandaste a alguien de tu programa a hablar con mi mujer a la clínica, ella entra con los ojos muy llorosos y me dice 'el Kike nos ofreció todos los pasajes para irnos a Estados Unidos, si lo queremos hacer' Quizás ya no te acuerdas, pero me emociona cuando lo recuerdo".
Luego de escuchar atentamente, el animador hizo una pausa y entre lágrimas, explicó sus razones: "Yo creo que... no sé cómo explicarlo pero es un poco como a uno lo educan. Nosotros 7 hermanos, quedamos 6, nos enseñaban a no ponernos a nosotros primero, está toda esta gente primero y después tú y es cierto".
La generosidad de Kike Morandé
Tras lo anterior, Kike Morandé se refirió a una situación que se había comentado anteriormente, donde un amigo bastante cercano contó que él le pagó los 10 años que le quedaban pendientes para saldar su casa.
"Yo creo que muchos exageran, me quieren y todo. El chico Salinas yo lo conocí el primer día que llegué a La Red, es el tipo más trabajador que yo he visto en mi vida. Hasta el día de hoy viene a todos los programas conmigo", expresó.
Finalmente, el comunicador comentó que siempre ayudó a las personas que lo necesitaran: "No sabes las cosas que hice con las lucas, que me pude dar el gusto, no quiero ser cachiporra, pero deben haber unas 20 casas más".
