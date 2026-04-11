Produce huevos y goza de cabalgatas: Así es la desconocida casa de Kike Morandé en Río Bueno

11 abr. 2026 - 23:02 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Tonka Tomicic conoció la preciosa casona donde vive Kike Morandé en la Región de los Ríos.

Luego de un largo viaje, la animadora aterrizó en el lugar favorito del animador, donde vive hace unos años junto a su esposa, Josefina Fantini.

En primera instancia, la comunicadora se encontró una vivienda de varias habitaciones y pisos, pero con una atmósfera muy acogedora.

Este es el lugar donde vive Kike Morandé

Posteriormente, Tonka Tomicic y Kike Morandé se dirigieron hacia la cocina, donde mostraron los huevos que ellos mismos producen como familia.

Only Friends

Luego, el mítico presentador llevó a su colega a dar un paseo por el bosque, donde frondosos árboles adornaban el camino.

El paseo por precioso sector de Río Bueno terminó con una especial cabalgata donde el comunicador entregó más detalles de su nueva vida.

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