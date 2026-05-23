"Vi las portadas, pero...": Belén Mora reveló por qué nunca había visto su rutina en el Festival de Viña

23 may. 2026 - 22:40 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Belén Mora lanzó una confesión nunca antes hecha, relacionada con su bullado paso por el Festival de Viña.

Luego de ver un recuento de algunos de los momentos que han marcado su carrera, Raquel Argandoña hizo hincapié en un comentario que hizo la actriz: "Tú dices que es la primera vez que miras esas imágenes. ¿No las habías revisado?".

Tras la consulta, la integrante de Detrás del Muro entregó sus razones: "No las había visto porque yo actué el martes 21 y el viernes 24 de febrero eran los 70 años de mi mamá, entonces yo de Viña llegué a Santiago a organizar este gran evento y de ahí me fui al campo, por supuesto vi las portadas, el hate y di todas las entrevistas, pero nunca me vi siendo pifiada".

Only Friends

El mea culpa de Belén Mora

Tras lo anterior, José Antonio Neme le preguntó cómo había procesado las críticas y pifias de la gente a su rutina: "Dándole la importancia que tenía, venía saliendo de otros procesos mucho más importantes y difíciles, por los cuales sí merecía la pena llorar mucho. Es un riesgo que un comediante corre siempre; tenemos que estar más preparados para el fracaso que para el éxito".

Pese a lo anterior, Belén Mora aseguró que cumplió un sueño al pararse en el escenario de la Quinta Vergara y que se lo merecía gracias a su destacada trayectoria.

Finalmente, la actriz asumió que la famosa historia de la ensalada de su show fue muy largo: "Debería haber sacado ese chiste".

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