El Jardín de Olivia - Capítulo 272: En busca de una confesión forzada

13 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) ató con cinta adhesiva a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y luego lo despertó. Su idea era obligarlo a confesar la muerte de Ángela (Ana Domínguez) y Bernardita (Catalina Guerra) a la fuerza.



El empresario, pese a estar en una compleja situación, negó ser responsable y colmó la paciencia de la peluquera. Ella, en un brutal "ojo por ojo", lo asfixió para que recapacitara y hablara.

Un plan de ataque de Vanessa

Lamentablemente, no hay evidencias concretas que vinculen a Luis Emilio con el asesinato de Omar (César Sepúlveda), el de su esposa o la madre de Diana (Nicole Espinoza). Sin embargo, hay crímenes que sí se le podrían imputar.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa (Begoña Basauri) sabe que hay registros de pagos, préstamos y bonos a las mujeres víctimas del empresario. Si reúnen pruebas y testimonios, sería el primer paso para que Luis Emilio vaya a la cárcel.

Bastián (Alonso Quintero) e Ignacia (Cota Castelblanco) adhirieron al plan.