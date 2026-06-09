"La única persona que nos puede ayudar eres tú": Bastián verá Burgos en la cárcel en el capítulo 314 de EJDO

09 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) intentará compensar a Bastián (Alonso Quintero) por los estragos que causó en su vida y lo llevará a encontrarse con su padre. Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) estará en la cárcel, cumpliendo condena por el asesinato de Bernardita Vial (Catalina Guerra).

Cabe recordar que lo último que se supo del subprefecto fue su testimonio en el juicio contra Luis Emilio (Alejandro Trejo), donde incriminó de todo al fallecido Omar (César Sepúlveda).

"Tenemos un tremendo problema..."

Los tres se reunirán en una oscura sala de visitas de prisión, en la que Bastián irá directo al grano.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tenemos un tremendo problema. Mi viejo mandó a secuestrar a mi sobrina y, además, está inculpando a mi hermano de asesinato, y la única persona que nos puede ayudar eres tú", dirá el joven Walker.

Si Héctor fue capaz de mentir hasta las últimas consecuencias , ¿su hija logrará convencerlo de que haga algo bueno?