Impactantes imágenes: Luis Emilio le mostró a la policía cómo Clemente tomó su pistola en El Jardín de Olivia

12 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 316 de El Jardín de Olivia, el comisario Renzo Mardones (Víctor Montero) interrogó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) tras la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

El abogado estaba a pocas horas de declarar ante la justicia que su cliente era el responsable del secuestro de Olivia Walker (Violeta Silva) y fue ultimado en una parcela con un arma que le pertenecía al empresario.

Una "prueba irrefutable"

Tal como es costumbre, Luis Emilio negó cualquier responsabilidad, tanto en el rapto de su nieta como en el homicidio de Lalo. ¿Cómo podría ser él culpable, si hasta hace unas pocas horas seguía en la cárcel?

El Jardín de Olivia / Mega

Es más, para corroborar que está libre de polvo y paja, Walker sacó su computador y buscó un video que dejó al detective sin palabras. Eran de la cámara de seguridad del mismo despacho en el que estaban hablando.

"Cuando estuve preso, se comunicaron de esta empresa que monitorea las cámaras para informarme de una intromisión irregular en la propiedad", dijo mientras mostraba las imágenes de Clemente tomando la pistola de su padre.

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