¡En el peor momento! Ignacia quedará atrapada en un peligroso fuego cruzado en el capítulo 275 de EJDO

15 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se protegerá con lo que pueda, mientras apunta su pistola firmemente contra los secuaces de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) tratarán de irrumpir en casa de los Guerrero para liquidar a Gloria (Francisca Gavilán) y los suyos, encontrándose cara a cara con el excomisario y alguien más que pondrá en riesgo su tarea.

Se tratará de Ignacia (Cota Castelblanco), quien entrará inocentemente a la vivienda para descubrir el peligroso enfrentamiento.

El Jardín de Olivia / Mega

Ignacia querrá ayudar

Ambos matones reconocerán a la hija de su jefe y ordenarán que se vaya. El mismo Gabriel le dirá que se tiene que esconder, pero ella se negará porque sabe que puede lograr que estos criminales den marcha atrás.

"¡Váyanse ustedes o yo misma le voy a decir a mi papá que me intentaron matar!", gritará la joven.