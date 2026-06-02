Plan de escape: Clemente alista la residencia de Diana en Costa Rica para protegerla en El Jardín de Olivia

02 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) cree firmemente que Diana (Nicole Espinoza) y su familia estarán mucho más seguros fuera del país, anticipándose a la próxima liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Yo he estado dándole muchas vueltas al asunto y me acordé que tengo un amigo que trabaja en la embajada de Chile en Costa Rica. Es un país muy lindo, un país seguro y si tú conversas tú con tu familia y logras convencerlos, entonces yo puedo hablar con él para que empiece a hacer los trámites para que ustedes se puedan ir lo antes posible", le dijo a la terapeuta.

"Quiero que estés fuera de peligro"

Por supuesto, Diana no está convencida de irse. Si canceló su partida a Valdivia por acompañar a Clemente, mucho menos quiso poner más distancia entre los dos ahora que él más la necesita.

El Jardín de Olivia / Mega

Aun así, Walker insistió: "Todo lo que está pasando es culpa de mi papá. Yo lo menos que puedo hacer por ti y por tu familia es esto. Si no podemos estar juntos, por lo menos yo quiero saber que tú estás fuera de peligro".

Con ese tono de voz tan determinado, Guerrero se resignó a la idea de partir, dejando inconcluso su amor con Clemente.