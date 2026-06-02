"Eres la hija de...": Bastián confrontará a Elisa por ocultarle su identidad en el capítulo 309 de EJDO

02 jun. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) tendrá que confrontar las mentiras de Elisa (Carla Medel), tras descubrir que es la hija del subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Por esta razón, la citará en su departamento y le mostrará la foto enviada por Gabriel (Matías Oviedo). "Ya sé que eres la hija del asesino de mi mamá", le dirá mientras ella se queda impávida.

El secreto de Eli

Lo que Walker ignorará es que hace mucho tiempo Elisa se arrepintió de participar en el plan de Joaquín (Francisco Dañobeitia).

El Jardín de Olivia / Mega

Basti participa en una fundación que protege a mujeres víctimas de violencia sexual, siempre la defendió cuando creía que Joaco la forzaba y pagó las cuentas de hospital de su madre. Es un buen hombre y no merece todo el daño que ella iba causar.

Sin embargo, ¿él le creerá cuando diga la verdad?