El Jardín de Olivia - Capítulo 308: El peligro que acecha a Joaquín

02 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) fue al departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia) para confrontarlo por sus tratos con Elisa (Carla Medel), pero se dio cuenta que el asunto era mucho más serio de lo que pensaba.

Lalo Acosta (Jorge Denegri) salió de ese mismo edificio y todo indicaba que Luis Emilio (Alejandro Trejo) es el que maneja los hilos por detrás.

Bastó un poco de presión de Vanessa para que Joaquín revelara la verdad: él ayuda a su exsuegro a destruir la empresa pero no por voluntado propia. Alguien vino hace meses para amenazarlo de muerte si no cumple con las órdenes de Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

El nombre de Elisa es...

Desde el hospital llamaron a Bastián (Alonso Quintero) para enviar las facturas de pago. Gracias a esto supo que el apellido de Elisa es Burgos y no Castillo.

Las mentiras, las fotos eliminadas y un padre en la cárcel le dieron la fuerte sospecha de que su nueva amiga no llegó a su vida por casualidad. Por eso se comunicó con Gabriel (Matías Oviedo) y él le confirmó que Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres) tenía una hija.