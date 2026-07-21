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"Jefe, la encontré": Félix verá a Ignacia escondida en un taller en el capítulo 342 de El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) seguirá los pasos de Raúl (César Caillet). La paciencia tendrá su recompensa porque lo descubrirá junto a Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez). 

De inmediato llamará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para darle la buena noticia: "Aló, jefe, la encontré. Está en una casa acá en el Barrio Italia, afuera dice arte colectivo".

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Walker insistirá en su principal encargo que es llevarse a Berni sana y salva, arrebatándola de los brazos de su madre. 

El Jardín de Olivia / Mega
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Algo inesperado para Félix

Raúl se pondrá en marcha con Ignacia arriba de la camioneta. Félix, en una arriesgada maniobra, los interceptará a mitad de la calle y por la fuerza, abrirá la puerta del asiento del copiloto. 

"¡Bájate, bájate, bájate! Tenemos que llevarnos la guagua a donde el jefe", dirá, pero algo al interior de la cabina lo dejará sorprendido. 

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