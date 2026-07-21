"Jefe, la encontré": Félix verá a Ignacia escondida en un taller en el capítulo 342 de El Jardín de Olivia

21 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 342 de El Jardín de Olivia, Félix (Matías Schudeck) seguirá los pasos de Raúl (César Caillet). La paciencia tendrá su recompensa porque lo descubrirá junto a Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez).

De inmediato llamará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para darle la buena noticia: "Aló, jefe, la encontré. Está en una casa acá en el Barrio Italia, afuera dice arte colectivo".

Walker insistirá en su principal encargo que es llevarse a Berni sana y salva, arrebatándola de los brazos de su madre.

El Jardín de Olivia / Mega

Algo inesperado para Félix

Raúl se pondrá en marcha con Ignacia arriba de la camioneta. Félix, en una arriesgada maniobra, los interceptará a mitad de la calle y por la fuerza, abrirá la puerta del asiento del copiloto.

"¡Bájate, bájate, bájate! Tenemos que llevarnos la guagua a donde el jefe", dirá, pero algo al interior de la cabina lo dejará sorprendido.