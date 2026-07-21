El Jardín de Olivia - Capítulo 341: Joaquín llega a su límite

21 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, las tácticas de Luis Emilio (Alejandro Trejo) siempre han sido sucias y violentas. Joaquín (Francisco Dañobeitia) incluso llegó a comulgar con algunas de las ideas de su exsuegro para llegar al poder, pero ya no más.

Saber que envió a un par de matones a capturar a Ignacia (Cota Castelblanco), llevarla a una bodega y hacerle algo que ni siquiera es capaz de imaginar fue demasiado. Quiere recuperar a Berni, sin embargo, no a ese costo.

Para proteger a Nacha, Joaquín buscó a Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) para advertirles sobre el peligro que corre su hermana.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián rechaza una propuesta

Jessica (Ignacia Sepúlveda) y su familia llegaron sanos y salvos al extranjero. Libre de Luis Emilio, la joven periodista quería empezar de nuevo, aunque esta vez, acompañada por Bastián.

Por eso es que lo invitó a mudarse con ella y darse una oportunidad. La oferta era tentadora, pero Bastián decidió quedarse en Chile porque se siente con el deber de hacer pagar a su padre por todos los crímenes que ha cometido. Si logra esta meta, entonces no dudará en ser feliz con Jessi.