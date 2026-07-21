Clemente tuvo una llamada telefónica con un misterioso interlocutor para asegurar el escape de Nacha en EJDO
En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco), Karina (Jacinta Rodríguez) y Berni tienen que salir del país lo antes posible por lo que Raúl (César Caillet) se comprometió a escoltarlas en su escape.
Él ya tenía un contacto cuando planeaba esconderse en Mendoza y podría usar el mismo método. Solo deben ser precavidos y desconfiar de cualquier desconocido que se les acerque.
Para ayudar a su hermana
Clemente (Pipo Gormaz) debe coordinar todo y mantener seguros a los suyos. Raúl tiene dudas de que el plan funcione, considerando que Luis Emilio (Alejandro Trejo) ya mandó a sus matones a cazar a Nacha.Ir a la siguiente nota
Ante esta incertidumbre, el padre de Olivia (Violeta Silva) realizó un llamado telefónico a un desconocido interlocutor: "Buenas, sí, hablas con Clemente Walker. No, por favor, no me cortes, ¿ya? Mira, lo que te voy a decir es algo que te conviene saber a ti también".
¿Quién es la persona con la que tiene tanta urgencia de hablar?Ve el capítulo en