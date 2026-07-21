Clemente tuvo una llamada telefónica con un misterioso interlocutor para asegurar el escape de Nacha en EJDO

21 jul. 2026 - 18:07 hrs.

En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco), Karina (Jacinta Rodríguez) y Berni tienen que salir del país lo antes posible por lo que Raúl (César Caillet) se comprometió a escoltarlas en su escape.

Él ya tenía un contacto cuando planeaba esconderse en Mendoza y podría usar el mismo método. Solo deben ser precavidos y desconfiar de cualquier desconocido que se les acerque.

El Jardín de Olivia / Mega

Para ayudar a su hermana

Clemente (Pipo Gormaz) debe coordinar todo y mantener seguros a los suyos. Raúl tiene dudas de que el plan funcione, considerando que Luis Emilio (Alejandro Trejo) ya mandó a sus matones a cazar a Nacha.

Ante esta incertidumbre, el padre de Olivia (Violeta Silva) realizó un llamado telefónico a un desconocido interlocutor: "Buenas, sí, hablas con Clemente Walker. No, por favor, no me cortes, ¿ya? Mira, lo que te voy a decir es algo que te conviene saber a ti también".

¿Quién es la persona con la que tiene tanta urgencia de hablar?