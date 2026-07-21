"Si esos flaites la encuentran...": Joaquín le advirtió a los hermanos de Ignacia el peligro que corre en EJDO

21 jul. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 341 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) buscó a Clemente (Pipo Gormaz) y Bastián (Alonso Quintero) para advertirles del peligro que corre Ignacia (Cota Castelblanco).

Ambos se pusieron a la defensiva al verlo, pero Undurraga les pidió una oportunidad.

"Escúchenme antes que me echen. Es por la Nacha, ¿ya? ¿Ustedes han hablado con ella? ¿Saben algo de su hermana? Yo ya sé que secuestró a la Berni, no puede salir del país y Luis Emilio se volvió loco; mandó unos matones a buscarla", les reveló.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaco tiene límites

Bastián lo cuestionó porque, ¿no es eso lo que quería? Joaquín confesó: "Quiero estar con mi hija, pero no así. A Luis Emilio no le importa mi hija, lo único que quiere es hacerle daño a ustedes y a la Nacha y si esos flaites la encuentran antes que nosotros, son capaces de hacerle cualquier cosa".

Están contra el tiempo para protegerla porque Félix (Matías Schudeck) y el "Rucio" (Sebastián Saguz) están buscándolas para cumplir con las órdenes de su jefe.