¿Una amante? Christian verá comprometedora actitud de Raúl en el capítulo 308 de El Jardín de Olivia

02 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 308 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) estará en plena campaña de desprestigio contra Raúl (César Caillet). Como su excuñado ha cuestionado sus ingresos, necesitará una forma de desacreditarlo lo antes posible.

Por eso, el galerista lo seguirá hasta la iglesia donde tiene sus reuniones de alcohólicos anónimos.

El plan de Christian

En las afueras, Raúl se despedirá de una de sus compañeras de grupo con un beso en la mejilla y Christian pensará que puede usar esto a su favor.

El Jardín de Olivia / Mega

"Mira, Raulito, todavía te tiras tus petardos, guachito. ¿Qué pensaría la Gloria si sabe que tienes una segunda 'sucursal'?", se preguntará a sí mismo al verlo.

¿Le contará a Gloria sobre este supuesto affaire para quebrar su relación? ¿Qué pensará Karina al respecto?