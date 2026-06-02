Franco recibirá su misión más difícil: La vida de Vanessa estará en sus manos en el capítulo 309 de EJDO

02 jun. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 309 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) deberá detener a Vanessa (Begoña Basauri) lo antes posible. Si el plan de destruir la empresa falla, será él quien pague con su vida.

Riesco irá de camino a casa de Clemente (Pipo Gormaz) para contarle de su sociedad con Luis Emilio (Alejandro Trejo), así que llamará a Franco (Emilio Edwards) para que se encargue de la situación.

"Hay una persona que sabe todo lo que estamos haciendo, todo, y va camino a la casa de Clemente Walker a contarle toda la verdad. Si no paramos a esa persona, nos vamos a ir a la mier... (Se llama) Vanessa Riesco".

El Jardín de Olivia / Mega

¿Qué pasará con Vanessa?

Cuando la periodista esté a punto de entrar al condominio, dos sujetos la interceptarán a punta de pistola para que se baje del vehículo.

Uno de ellos será el propio Barraza, quien estará en la encrucijada de obedecer órdenes o salvar a la mujer a quien le abrió su corazón.