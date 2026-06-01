Ponchi culpará a Matilde por la muerte de Coke en el capítulo 136 de Reunión de Superados

01 jun. 2026 - 23:20 hrs.

En el avance del capítulo 136 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) llegará hasta la pieza de Ponchi (Amanda Milos), quien se encontrará llorando desconsoladamente por la muerte de Coke (Diego Muñoz).

Enseguida, la abogada se intentará acercar a su hija donde le dirá que ella también está muy triste y destruida por todo lo que pasó. Sin embargo, la pequeña no confiará en su madre.

Reunión de Superados / MEGA

Ponchi culpará a Matilde

"Tú solo querías estar por tu pololo nuevo, él no te importaba nada", dirá Ponchi, a lo que Matilde afirmará que esto no es así, pero la niña mantendrá su postura.

Es así como Ponchi dirá unas palabras que dolerán mucho a Matilde: "Tú lo echaste de la casa y él sí quería estar con nosotros; se murió por tu culpa".