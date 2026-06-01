"No puedo con la carita...": Usuarios se emocionan con desgarradoras escenas de Ponchi y Domingo en RDS
En el capítulo 135 de Reunión de Separados, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos) se enteran de la muerte de su padre, Coke (Diego Muñoz).
Precisamente, al igual que el capítulo de la muerte de Coke, los usuarios se volcaron a las redes sociales para destacar lo triste, desgarradora y bien lograda que fue la escena entre los hermanos, así como las escenas de Ponchi culpando a Matilde (Ignacia Baeza) del fallecimiento de su padre.
Y es que tanto Beltrán como Amanda fueron destacados por la gran actuación que dieron ante una situación tan compleja como lo es un duelo.
Usuarios destacan escenas de hijos de Coke
En ese sentido, los usuarios destacaron lo potente de la escena, al punto de hacerlos llorar con la actuación que brindaron Amanda y Beltrán.Ir a la siguiente nota
pobre ponchi igual😭 que fuerte todo lo que dice, pero es una niña #ReunionDeSuperados— chocman (@chocmanzk) June 2, 2026
#ReunionDeSuperados— 𝔻𝕖𝕟𝕚𝕤𝕖💛✨ (@LaNiseMariela) June 2, 2026
Cómo le explicas a tú hija menor que su papá ya nunca más volverá? Ay chiquitita duele el alma ver esta escena. Ponchi 🥹
El papá se le fue 🖤💔 Papá aaaaah uffff 🥺😞no solo deja el legado de un apellido sino el amor que construyó con sus hijos a pesar de tanto sufrimiento el coke,🖤 #ReunionDeSuperados— Jennydi (@Jenny58929250) June 2, 2026
Ayyyyy! Que fuerte la escena de la Ponchi, que gran actriz! Ayyy, no puedo llorar mas... #ReunionDeSuperados— 💙❤️P.A.T.A❤️💙 (@pattytangelica) June 2, 2026
No puedo con la carita de la Ponchi 😭😭😭 #ReunionDeSuperados— Myraleon (@myraleon) June 2, 2026
Qué buena actriz la Ponchi!!!! #ReuniondeSuperados— Luisita Salvadora (@luisisalvadora) June 2, 2026
#ReunionDeSuperados— Alejandro Muñoz B (@alepamub) June 2, 2026
Domingo asumiendo la responsabilidad de comunicarle a su hermanita la muerte del papá...dolorosa situación 😢😢😢
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