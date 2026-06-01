"No puedo con la carita...": Usuarios se emocionan con desgarradoras escenas de Ponchi y Domingo en RDS

01 jun. 2026 - 23:25 hrs.

En el capítulo 135 de Reunión de Separados, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos) se enteran de la muerte de su padre, Coke (Diego Muñoz).

Precisamente, al igual que el capítulo de la muerte de Coke, los usuarios se volcaron a las redes sociales para destacar lo triste, desgarradora y bien lograda que fue la escena entre los hermanos, así como las escenas de Ponchi culpando a Matilde (Ignacia Baeza) del fallecimiento de su padre.

Y es que tanto Beltrán como Amanda fueron destacados por la gran actuación que dieron ante una situación tan compleja como lo es un duelo.

Reunión de Superados / MEGA

Usuarios destacan escenas de hijos de Coke

En ese sentido, los usuarios destacaron lo potente de la escena, al punto de hacerlos llorar con la actuación que brindaron Amanda y Beltrán.

pobre ponchi igual😭 que fuerte todo lo que dice, pero es una niña #ReunionDeSuperados — ‍ ￶￶ ‍chocman (@chocmanzk) June 2, 2026

#ReunionDeSuperados



Cómo le explicas a tú hija menor que su papá ya nunca más volverá? Ay chiquitita duele el alma ver esta escena. Ponchi 🥹 — 𝔻𝕖𝕟𝕚𝕤𝕖💛✨ (@LaNiseMariela) June 2, 2026

El papá se le fue 🖤💔 Papá aaaaah uffff 🥺😞no solo deja el legado de un apellido sino el amor que construyó con sus hijos a pesar de tanto sufrimiento el coke,🖤 #ReunionDeSuperados — Jennydi (@Jenny58929250) June 2, 2026

Ayyyyy! Que fuerte la escena de la Ponchi, que gran actriz! Ayyy, no puedo llorar mas... #ReunionDeSuperados — 💙❤️P.A.T.A❤️💙 (@pattytangelica) June 2, 2026

No puedo con la carita de la Ponchi 😭😭😭 #ReunionDeSuperados — Myraleon (@myraleon) June 2, 2026

Qué buena actriz la Ponchi!!!! #ReuniondeSuperados — Luisita Salvadora (@luisisalvadora) June 2, 2026

#ReunionDeSuperados

Domingo asumiendo la responsabilidad de comunicarle a su hermanita la muerte del papá...dolorosa situación 😢😢😢 — Alejandro Muñoz B (@alepamub) June 2, 2026

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