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'No puedo con la carita...': Usuarios se emocionan con desgarradoras escenas de Ponchi y Domingo en RDS mega

"No puedo con la carita...": Usuarios se emocionan con desgarradoras escenas de Ponchi y Domingo en RDS

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 135 de Reunión de Separados, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos) se enteran de la muerte de su padre, Coke (Diego Muñoz). 

Precisamente, al igual que el capítulo de la muerte de Coke, los usuarios se volcaron a las redes sociales para destacar lo triste, desgarradora y bien lograda que fue la escena entre los hermanos, así como las escenas de Ponchi culpando a Matilde (Ignacia Baeza) del fallecimiento de su padre. 

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Y es que tanto Beltrán como Amanda fueron destacados por la gran actuación que dieron ante una situación tan compleja como lo es un duelo. 

Ponchi y Domingo
Reunión de Superados / MEGA

Usuarios destacan escenas de hijos de Coke

En ese sentido, los usuarios destacaron lo potente de la escena, al punto de hacerlos llorar con la actuación que brindaron Amanda y Beltrán. 

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