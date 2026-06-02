Presentado por: Betano Falabella

¡Ella estará furiosa! Camila Nash y Fabio Agostini entrarán a la casona en El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 146 de El Internado, los participantes volverán de una entretenida actividad y se llevarán una gran sorpresa.

Camila Nash y Fabio Agostini entrarán a la casona y la influencer al ver la escultura de su pareja, la lanzará al suelo.

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Tras lo anterior, los famosos volverán y Tom Brusse verá de lejos a la creadora de contenido, quien al parecer tiene muchas cosas que aclarar con él. 

El Internado

El tenso cruce entre Pablo Albuerne y Furia

Por otro lado, los participantes tendrán la oportunidad de salir de la casa y conocer cómo funciona la cocina de un pretigioso restaurante.

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En esa instancia, Pablo Albuerne se molestará con Furia, pues al preguntarle quién creía que iba a ganar el reality, ella no quiso responderle. 

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