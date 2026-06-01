Reunión de Superados - Capítulo 135: La noticia de la muerte de Coke se difunde
En el capítulo 135 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) debe cumplir con dos tareas muy difíciles: contar a Ponchi (Amanda Milos) y Domingo (Beltrán Izquierdo) sobre la muerte de Coke (Diego Muñoz), así como reconocer el cuerpo de su expareja.
Precisamente, acompañada por Manuel (Mario Horton), Matilde se dirige a la pieza de Domingo donde, con mucho dolor, cuenta a su hijo de lo que pasó con su padre.
Todo sobre Reunión de Superados
Luego de esto, pide a su hijo mayor que se quede con Ponchi hasta su retorno, ya que ahora debía ir hasta la morgue para reconocer el cuerpo de Coke.
La muerte de Coke se difunde a sus conocidos
Por otra parte, Tere (Elisa Zulueta) cuenta a Pili (Paloma Moreno) de la muerte de Coke y juntas entregan esta información a Jaime (Francisco Reyes), quien se quiebra por la partida de su amigo.
Asimismo, Alessandra (Julieta Bartolomé) y Tito (Claudio Castellón) lamentan la muerte de Coke y aseguran que deben estar para Jaime en este momento.
Finalmente, Matilde llega hasta su casa después de reconocer a Coke y tiene la dura tarea de contar a Poncho sobre la muerte de su padre.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 134: El accidente de Coke
-
Reunión de Superados - Capítulo 133: Coke vuelve a recaer en el alcohol
-
Reunión de Superados - Capítulo 132: Domingo descubre a Matilde con Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 131: Jaime encara a Manuel por los sentimientos de Tere
-
Reunión de Superados - Capítulo 130: Teresa estalla contra Manuel tras inesperado rechazo
-
Reunión de Superados - Capítulo 129: Teresa se sale con la suya tras encarar a miss Nancy