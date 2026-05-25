Reunión de Superados - Capítulo 131: Jaime encara a Manuel por los sentimientos de Tere

25 may. 2026 - 23:32 hrs.

En el capítulo 131 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) está cansado de que Manuel (Mario Horton) "utilice" a su Teresa (Elisa Zulueta) y lo va a encarar.

Precisamente, el empresario llega hasta la funeraria donde le pide que, por favor, deje de ocupar a Tere, ya que ella es muy débil y no lo puede hacer por su cuenta.

Al recibir esta amenaza, Manuel se cansa y trata de explicar a Jaime que con estas actitudes hace más mal, que bien a Teresa, además de seguir inmiscuyéndose en su vida. Sin embargo, la pareja de Pili (Paloma Moreno) sigue firme en su postura.

Reunión de Superados / MEGA

Matilde se sincera

Por otra parte, Matilde (Ignacia Baeza) llega hasta el departamento de Coke (Diego Muñoz) para pedirle que se quede este fin de semana con los niños, ya que ella se quiere ir a la playa.

Él acepta, momento en el que Matilde es sincera y le dice que tiene intenciones de comenzar a pololear con Juan de Dios (Jorge Arecheta). Coke afirma que para él no es ningún problema y así se lo deja saber a Matilde.

No obstante, una vez ella deja el departamento, Coke rompe en llanto por esta situación.