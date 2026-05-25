"Guárdate tus sentimientos": Gabriel tendrá feroz cara a cara con Clemente en el capítulo 303 de EJDO

25 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 303 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) se encontrará con Clemente (Pipo Gormaz) para poner las cosas sobre la mesa: ¿Walker tiene intenciones de volver con Diana (Nicole Espinoza)?

La franqueza de Santana sorprenderá a Clemente e insitirá en que jamás se metería entremedio de dos personas que están en pareja.

"Es que eso último que dijiste no me queda muy claro. Que tú le tomes las manos y le digas que darías tu vida por ella, no ayuda mucho", recalcará el policía, recibiendo las disculpas del empresario por su comportamiento inapropiado.

El Jardín de Olivia / Mega

Gabriel al borde de perder la paciencia

Diana está en peligro si se acerca al padre de Olivia (Violeta Silva) y, al mismo tiempo, su presencia perturba la relación que tiene actualmente. Molesto, Gabriel le dará un consejo a su rival.

"Si tú realmente quieres lo mejor para ella, guárdate tus sentimientos porque lo único que hacen es confundirla".