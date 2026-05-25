"El más afinado de todos": Andrés de León despliega sus dotes de canto con "No me doy por vencido"

25 may. 2026 - 18:50 hrs.

Este lunes, en Dale Play, el cantante Andrés de León fue elegido por el equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, el querido intérprete nacional cantó el éxito "No me voy por vencido" del cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Dale Play / MEGA

El karaoke más lindo de Dale Play

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes, Andrés de León interpretó la canción, siendo acompañado por todo el público del equipo rojo, quienes quedaron impactados con la voz del vocalista chileno.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 15 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $75.000 al pozo del soñador.

Asimismo, la animadora recalcó que fue el karaoke "más lindo, más afinado de todos, cosa más linda".

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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