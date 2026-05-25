Tere pedirá explicaciones a Jaime por su supuesto matrimonio con Pili en el capítulo 132 de RDS

25 may. 2026 - 23:35 hrs.

En el avance del capítulo 132 de Reunión de Superados, Teresa (Elisa Zulueta) llegará hasta la presencia de su padre, Jaime (Francisco Reyes), y le pedirá explicaciones.

Y es que la profesora todavía tiene esperanza de que lo que le fue a decir Pili (Paloma Moreno) sea una mentira, por lo que se acercará a su padre para preguntar qué pasó.

"La novia maldita vino a contar para cag... el día, porque ella sabe cómo desestabiliza la palabra matrimonio", afirmará Tere.

Reunión de Superados / MEGA

Tere querrá respuestas

De inmediato, Jaime se tomará la cabeza y sabrá que su hija se enteró de todo lo que está ocurriendo en su vida con Pili.

Aunque intentará callar la conversación, Teresa recalcará que, por favor, le diga que es mentira lo que dijo Pili, dejándolo contra la espada y la pared.