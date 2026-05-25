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Tere pedirá explicaciones a Jaime por su supuesto matrimonio con Pili en el capítulo 132 de RDS

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 132 de Reunión de Superados, Teresa (Elisa Zulueta) llegará hasta la presencia de su padre, Jaime (Francisco Reyes), y le pedirá explicaciones. 

Y es que la profesora todavía tiene esperanza de que lo que le fue a decir Pili (Paloma Moreno) sea una mentira, por lo que se acercará a su padre para preguntar qué pasó. 

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"La novia maldita vino a contar para cag... el día, porque ella sabe cómo desestabiliza la palabra matrimonio", afirmará Tere.

Teresa y Jaime
Reunión de Superados / MEGA

Tere querrá respuestas 

De inmediato, Jaime se tomará la cabeza y sabrá que su hija se enteró de todo lo que está ocurriendo en su vida con Pili. 

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Aunque intentará callar la conversación, Teresa recalcará que, por favor, le diga que es mentira lo que dijo Pili, dejándolo contra la espada y la pared. 

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