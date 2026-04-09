Unidas por el dolor: Leonor llamó a Vanessa tras saber de la partida de Omar en El Jardín de Olivia

09 abr. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se preparó para el funeral de Omar (César Sepúlveda). Mientras buscaba en su ropero, vio una corbata de él y casi se larga a llorar, de no ser por una llamada inesperada.

Era Leonor (Romina Norambuena), quien desde Uruguay se comunicó con la periodista para corroborar si lo que escuchó era cierto.

"¿Es verdad que Omar falleció? ¿Es verdad lo que dice la prensa, que él se quitó la vida?", preguntó.

El Jardín de Olivia / Mega

"Mientras más sepas..."

Para su pesar, Droguett sí está muerto, pero no fue por voluntad propia como la prensa indicó. Vanessa le contó la verdad.

"Tú sabes que mientras más sepas, más peligroso es para ti... Él no lo hizo. A Omar lo mataron. Lo mató Luis Emilio", respondió.