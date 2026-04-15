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"Te vas a arrepentir": Joaquín reaccionó con violencia ante la inminente separación con Ignacia en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) esta vez está decidida a terminar con su matrimonio, pero Joaquín (Francisco Dañobeitia) no se tomó a bien la separación, sobre todo porque estará lejos de su hija. 

"Yo lo siento mucho, porque no voy a permitir que me hagas esto, ¿escuchaste? Yo no te voy a dejar destruir todo lo que con esfuerzo construí en esta casa. No te voy a dejar que destruyas a mi familia. Yo no te voy a dejar que me alejes de mi hija", lanzó amenazante. 

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Una persona egoísta

Luego, intentó manipular a su esposa, tratándola de hacer sentir culpable: "No estás pensando en todo lo que he hecho por ti. Yo te salvé la vida, ¿o se te olvidó que yo fui la persona que te salvó de irte a la mier...? (...) ¿Cómo puedes ser una persona tan egoísta?". 

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El Jardín de Olivia / Mega

Pero esto tampoco funcionó porque Nacha no estaba dispuesta a dar pie atrás. 

Fue entonces que Joaco se quitó la argolla de matrimonio y se la entregó a su esposa, jurándole que se arrepentirá.

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