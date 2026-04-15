"Te vas a arrepentir": Joaquín reaccionó con violencia ante la inminente separación con Ignacia en EJDO
En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) esta vez está decidida a terminar con su matrimonio, pero Joaquín (Francisco Dañobeitia) no se tomó a bien la separación, sobre todo porque estará lejos de su hija.
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Una persona egoísta
Luego, intentó manipular a su esposa, tratándola de hacer sentir culpable: "No estás pensando en todo lo que he hecho por ti. Yo te salvé la vida, ¿o se te olvidó que yo fui la persona que te salvó de irte a la mier...? (...) ¿Cómo puedes ser una persona tan egoísta?".Ir a la siguiente nota
Pero esto tampoco funcionó porque Nacha no estaba dispuesta a dar pie atrás.
Fue entonces que Joaco se quitó la argolla de matrimonio y se la entregó a su esposa, jurándole que se arrepentirá.Ve el capítulo en