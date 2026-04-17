Ignacia denunciará a Luis Emilio a través de redes sociales en el capítulo 277 de El Jardín de Olivia

17 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 277 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) llevará a cabo su plan para acabar con las amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Y es que Ignacia se cansará de que Luis Emilio mantenga bajo alerta y amenazas a Karina (Jacinta Rodríguez) y toda su familia.

Por lo mismo, realizará una acción que aprendió hace un tiempo de la propia Karina y esto será visto por su padre, quien no se lo tomará para nada bien.

El Jardín de Olivia / MEGA

Ignacia arremeterá contra su padre

"Mi papá tiene contactos en todas partes y se ha dedicado a encubrir todas las acciones legales que se han hecho para denunciarlo", afirmará Ignacia frente a una cámara.

Enseguida, añadirá: "Si a mí me llega a pasar algo o a Karina o a su familia, o incluso a mis hermanos, quiero que se sepa que el único responsable es Luis Emilio Walker".