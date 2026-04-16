¡Bienvenido! Julio César Rodríguez llega a Megamedia

16 abr. 2026 - 11:36 hrs.

Informamos que el periodista y presentador de televisión Julio César Rodríguez, a partir de este mes de abril, se ha incorporado a Megamedia como animador de programas y Director Creativo para diferentes proyectos multiplataforma, cargo que le reportará al Director Ejecutivo, Patricio Hernández.

Con más de 25 años de trayectoria profesional, Julio César Rodríguez se ha consolidado como una de las figuras más destacadas y valoradas de la televisión chilena.

Julio César Rodríguez llega a Mega

En Chilevisión condujo el matinal Contigo en la Mañana, Primer Plano, Gran Hermano, Pero Con Respeto y Espías del Amor, entre otros. Recientemente, se desempeñó como Director de Programación de dicho canal.

En Mega formó parte, hace unos años, del matinal Mucho Gusto y fue editor de contenidos de Mira Quién Habla.

En Canal 13 integró el equipo del matinal Bienvenidos y el equipo de docurrealidad, donde condujo programas como "No Basta Con Ser Bella".

En TVN presentó los programas La Tele o Yo y No Podemos Vivir Sin Viña, además de ser jurado del programa Rojo Fama Contra Fama. En Vive TV, condujo el late Síganme Los Buenos. En Zona Latina, creó el late Sin Dios ni Late.

En el escenario radial ha conducido por casi dos décadas el show de noticias Podría Ser Peor de Radio Biobio, lo que se suma a su paso por radios Agricultura y Universidad de Chile.

También ha tenido una destacada irrupción digital en plataformas de su creación como Yuly y La Junta y, en medios escritos, fue creador y director de "La Nación Domingo".

A Julio César Rodríguez le damos una cordial bienvenida, cargada de la energía de un equipo humano y técnico de excelencia al cual se incorpora y con la desafiante tarea de seguir impulsando y consolidando el proyecto multimedial de Megamedia.

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