Tras complejo momento personal: Kathy Orellana reaparece con radical cambio de look

02 jun. 2026 - 17:30 hrs.

El nombre de Katherine Orellana se ha hecho recurrente en los principales portales del país, y pareciera no acabar pronto.

Recordemos que hace un par de semanas, la ex Rojo debió enfrentar una delicada situación de salud por peritonitis que la tuvo al borde de la muerte, la cual preocupó a sus seguidores.

Mientras estaba en su proceso de rehabilitación, la cantante compartió una polémica publicación para promocionar un producto para bajar de peso, lo cual le valió duras críticas.

Kathy Orellana reaparece en redes sociales

En medio de este turbulento contexto, Kathy reapareció en redes sociales con un comentado cambio de look.

En sus historias de Instagram, Orellana mostró su renovada imagen, donde dejó atrás su larga cabellera que la acompañó por tanto tiempo.

Precisamente, aparece luciendo una melena corta, lisa y 100% renovada, que sin duda es una imagen mucho más fresca y moderna a la cual se había visto con anterioridad.

Instagram

"Todo lo podemos en Cristo si fortalece. Gracias", fue el mensaje cargado del jefe que acompañó el registro.

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