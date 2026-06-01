El juego entre Pangal Andrade y su hija Alanna que casi "mata de un infarto" a Melina Noto

01 jun. 2026 - 18:30 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto viven sin lugar a dudas unas de las mejores etapas como pareja, con la crianza de su hija Alanna.

La pequeña nació en octubre de 2025 para cambiar la vida del deportista y la modelo para siempre, con una energía que los acompaña siempre.

Tanto Meli como Pangal, viven frecuentes aventuras por la siempre bella naturaleza del Cajón del Maipo, algo que Alanna ya ha ido acostumbrándose.

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El "extremo" juego de Pangal Andrade y su hija

En las últimas horas, la argentina compartió una video donde aparece el primo de Pedro Astorga jugando de manera "extrema".

Y es que, en la imagen se ve a Pangal sosteniendo con una mano a su bebé mientras Meli mira atentamente el cuerpo tambaleante de la pequeña. Temerosa, incluso, se tapa la cara con ambas manos.

"Mamá con un síncope cardiaco a cada rato. Ella feliz", escribió sobre el video.

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