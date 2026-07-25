"¿Cómo está la caña?": Rosario Bravo no aguantó y respondió a insidioso comentario de seguidor

25 jul. 2026 - 16:10 hrs.

Rosario Bravo compartió un carrusel de fotografías y videos en Instagram mostrando cómo se preparó para asistir al concierto de Rosalía.

La publicación incluyó registros de su outfit, momentos previos al show y varios videos del espectáculo, todo acompañado de una descripción inspirada en la artista española: "No soy una SANTA pero estoy BLESSED. Coge un trozo de mí. Quédatelo pa' cuando no esté. Seré tu reliquia".

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, uno de sus seguidores lanzó una broma relacionada con el texto y las imágenes. "Ella la Rosalía y Santa, ¿cómo está la caña? Saludos", escribió el usuario, insinuando que la comunicadora había salido de fiesta.

Rosario Bravo no se quedó callada ante insidioso comentario

Rosario no dejó pasar el comentario y respondió de inmediato: "Yo no tomo". Sin embargo, el intercambio continuó cuando el mismo seguidor replicó con otra observación: "Tampoco almuerzas".

Con el humor que la caracteriza, la influencer cerró la conversación con una respuesta que sacó risas entre sus seguidores: "Veo que eres un seguidor premium que sabe mucho de mí".

El intercambio rápidamente llamó la atención de quienes seguían la publicación, que además reunió registros de la experiencia de Rosario Bravo disfrutando del esperado concierto de Rosalía, uno de los eventos musicales que marcó la jornada.

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