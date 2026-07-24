Melina Noto responde a usuarias que quieren ser salvadas por Pangal: "Solo tiene permitido rescatar animales"

24 jul. 2026 - 11:00 hrs.

Pangal Andrade se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que varias usuarias tomaran la situación del rescate del Cajón del Maipo como una broma para perderse en la nieve.

Precisamente, este trend de plataformas digitales consta en escribir que te vas a perder en la nieve para que Pangal Andrade venga en tu búsqueda, tal como lo hizo con las tres personas desaparecidas en Cajón del Maipo y que terminó desatando, al parecer, un trío amoroso.

La que vio todos estos videos fue Melina Noto, quien decidió salir al paso de los constantes "coqueteos" de las usuarias a su pareja.

Melina Noto responde a trend de redes sociales

"Dado este trend que se está volviendo viral, de que Pangal las va a ir a rescatar si nieva... desde ahora solo tenés permitido rescatar animales", decretó la argentina, mientras Andrade, tirado en el sillón, se reía de la situación.

De inmediato, Melina agregó que "no más personas, no te podés juntar con el 'Chino'", a lo que Pangal se seguía riendo y decía que sí a su pareja.

Cabe destacar que el tema de los desaparecidos del Cajón del Maipo se tomó en los portales de noticia y Pangal fue parte activa de la búsqueda del hombre y las dos mujeres. Sin embargo, tras encontrarlos, se desató una inesperada ola de memes y comentarios; ya que todo apuntaría a un posible amorío.

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