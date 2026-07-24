Wilma González cuenta nuevos detalles de la frenectomía de su pequeña hija: La operación duró 20 minutos

24 jul. 2026 - 11:50 hrs.

Wilma González siente un gran alivio luego de la reciente operación de frenectomía que le practicaron a su hija de mes y medio de nacida.

"Martina crece y sube de peso normalmente", dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde entregó más detalles acerca del procedimiento y sobre la recuperación de su bebé.

¿Qué es la frenectomía que le practicaron a la hija de Wilma González?

El pasado 20 de julio Wilma González anunció en Instagram que operaron a su hija. La entrenadora española se dio cuenta de que algo no estaba bien con la lactancia, pues la pequeña no se saciaba fácilmente y pedía pecho con mucha frecuencia.

"Despertaba cada hora para comer (...) Pedía comida y quedaba con hambre. Yo sabía que no había problemas con la producción de leche", dijo luego en conversación con LUN.

Instagram @wilmagonzalezfit

Fue la odontopediatra Javiera Garcés quien hizo el diagnóstico. La niña tenía poca movilidad en el frenillo en la base de la lengua, por lo que no podía succionar adecuadamente.

"Lo que le hicimos a Martina fue una frenectomía, un procedimiento ambulatorio que consta en cortar el frenillo", explicó a LUN. La especialista ayudó a su colega Graciela Plaza a realizar la cirugía, que requirió anestesia local y duró unos 20 minutos.

Ahora, González y su esposo Nicolás Seguel deben ayudar a la niña en su recuperación. "Tras la intervención es muy importante comenzar una rehabilitación con ejercicios determinados por un fonoaudiólogo. En el caso del bebé, los papás deben ayudarle moviéndole la lengua", apuntó Garcés.

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