Abrazada a su mamá: La tierna postal con la que Wilma González celebró el primer mes de su hija Martina

12 jul. 2026 - 14:00 hrs.

Hace un mes, Wilma González se convirtió en madre nuevamente, dando la bienvenida a su hija Martina, quien nació de su relación con Nicolás Seguel.

Y es que Wilma ya tenía al adolescente Noah, quien nació de una relación previa y que considera como su padre a Gonzalo Egas. Sin embargo, en esta ocasión Wilma cumplió un sueño que tenía desde hace años con Nicolás.

Cabe destacar que la modelo fue muy sincera con este embarazo y declaró en más de una ocasión que, siendo una mujer de más de 40 años, fue complicado, pero eso no quita la felicidad de todo lo que está viviendo en la actualidad.

Las postales de Wilma para celebrar el mes de su hija

A un mes de su nacimiento, Wilma González ocupó sus redes sociales para subir una tierna imagen en la que sostiene a Martina en sus brazos, mientras ambas están acostadas y de fondo se ven fotografías familiares.

Sin embargo, esta postal no era casual. "Primer cumple mes de nuestra hermosa Martina", escribió la modelo, tapando la cara de su hija y etiquetando a Nicolás Seguel.

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