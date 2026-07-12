"Queda precioso" y es fácil de hacer: Este es el tutorial de Coté López para lucir coletas perfectas

12 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Para Coté López, las coletas son un elemento fundamental de su estilo personal, pues es uno de los peinados más prácticos que luce con frecuencia, especialmente en ocasiones casuales.

Ante la solicitud de sus seguidoras, la influencer compartió en su cuenta de Instagram un video tutorial en el que detalla paso a paso cómo se las realiza, tanto la versión "desarmada" como la más pulcra.

Coletas de cabello al estilo Coté López

Para la versión desenfadada, Coté recomienda ondular el cabello previamente para dar textura y separar el flequillo. Luego se toma con poco cuidado el cabello y se acomoda solo lo necesario para darle forma.

Instagram @cotelopezm

Como tiene el cabello corto, la empresaria potencia este estilo con una coleta falsa, un accesorio que se engancha al cabello natural, permitiendo luego envolver la base con un mechón para ocultar la unión.

"Si tienen el pelo limpio, queda precioso", comentó sobre este peinado relajado. En el caso de no tener una melena limpia, su recomendación es optar por el "clean look".

"Yo le aplico la cera directo al cepillo y peino el cabello hacia donde lo quiero", resaltó. Posteriormente, se toma el cabello, se lo aprieta con seguridad y pule el cabello hacia atrás con cuidado.

Para un efecto más prolijo, recomendó peinar con más cera, tomar el cabello con una segunda coleta y reafirmar todo el peinado. "Ustedes la pueden hacer más alta, la pueden hacer más baja, pero es superfácil", concluyó.

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