Estilo urbano de Coté López a 12° en Alemania: Dos propuestas comfy para lucir en viajes

13 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Coté López disfruta junto a su familia y su pololo, Lucas Lama, de unas merecidas vacaciones por Europa. La influencer ya recorrió Roma, la ciudad austriaca de Innsbruck, para luego dirigirse a Alemania.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas postales que se tomó en Munich y Nuremberg, con un estilo urbano y cómodo que se adaptó a la temperatura de 12° que hubo en estas ciudades.

Estilo urbano de Coté López en Alemania

Para su primera parada, Coté posó frente al Nuevo Ayuntamiento, vestida con un cálido conjunto negro de jogger y polerón con capucha. Sus complementos para este look fueron unas zapatillas deportivas blancas y lentes de sol.

Instagram @cotelopezm

Posteriormente, en Nuremberg, la empresaria optó por un jogger gris oversize, un croptop deportivo en tono rosa pálido y las mismas zapatillas blancas, ideales para caminar largas distancias durante su viaje.

Así, Coté López disfruta de Alemania con comodidad y estilo, acompañada de Lucas Lama, sus hijas Raffaella, Isidora y Rebeca Jiménez, además de su madre, María Elena Merino.

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