Coté López viaja a Roma y recuerda sus años viviendo en Italia con postal: "Nunca me tomé una foto acá"

10 jun. 2026 - 09:30 hrs.

Coté López tomó un avión directo a Italia para llegar hasta Roma, capital de este país del Viejo Continente Europeo que está lleno de cultura e historia.

Por lo mismo, la influencer decidió postear cada uno de sus pasos por Roma en redes sociales, dejando en evidencia que ha visitado lugares icónicos para la historia moderna de la humanidad, así como para la Iglesia católica.

Es así como la expareja de Luis Jiménez subió una fotografía a su feed de Instagram dando a conocer un particular detalle de su vida.

El detalle de Coté López en Roma

Precisamente, en la fotografía que subió aparece de fondo el palacio del Vaticano, lugar turístico icónico para todas aquellas personas que viajan al país de la bota.

Sin embargo, lo que destacó Coté es que ella, mientras era pareja de Luis Jiménez, vivió mucho tiempo en Italia, pero jamás se tomó una postal aquí, lo que es muy raro.

"Vaticano. No sé si se acuerdan, pero yo viví en Roma y nunca me tomé una foto acá ni en ningún lado", escribió la empresaria, hecho que fue tomado a modo de broma por sus seguidoras, quienes dieron ejemplos similares, pero con ciudades chilenas.

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