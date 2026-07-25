"Nadie va a venir a rescatarlas...": Melina Noto emocionó con romántico mensaje para Pangal Andrade

25 jul. 2026 - 20:32 hrs.

Melina Noto enterneció a sus seguidores tras compartir un divertido video junto a su hija en redes sociales, donde aprovechó de dedicarle un especial mensaje a Pangal Andrade. La publicación rápidamente se llenó de reacciones por el guiño que hizo al deportista extremo.

El registro comienza con la frase "Nadie va a venir a rescatarlas", mientras aparece Melina junto a su pequeña. Sin embargo, segundos después el video cambia completamente de tono y muestra una serie de escenas de Tom Cruise corriendo en distintas películas, acompañadas del texto "Papá Pangal", dando a entender que el exchico reality haría cualquier cosa por llegar a ayudarlas.

La comunicadora acompañó el registro con una romántica descripción dedicada a su pareja: "Nuestro amor volaría si hiciera falta", una frase que fue ampliamente celebrada por sus seguidores.

¡Sus seguidores amaron los elogios a Pangal!

En los comentarios, los usuarios no tardaron en destacar la imagen que proyecta Pangal como padre y pareja. "Es un superhéroe", escribió un internauta, mientras que otros agregaron: "Todos queremos un Pangal" y "Chile no tiene duda de ello", entre los miles de mensajes que recibió la publicación.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones e interacciones, convirtiéndose en una nueva muestra del cariño que genera la pareja entre sus seguidores, quienes valoraron tanto el sentido del humor de Melina como el reconocimiento hacia Pangal Andrade.

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