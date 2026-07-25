"Te gusta el web...": Yamila Reyna se toma con humor broma de seguidor tras final del Mundial

25 jul. 2026 - 19:30 hrs.

Yamila Reyna volvió a demostrar el sentido del humor que la caracteriza luego de compartir una fotografía en Instagram, donde recibió cientos de elogios por su look.

Sin embargo, entre los comentarios destacó el de un seguidor, quien aprovechó la reciente final del Mundial 2026 para bromear con la actriz y comediante, de nacionalidad argentina.

El usuario comenzó elogiando la publicación con un "Primero, te ves bella", pero de inmediato lanzó una talla futbolera al agregar: "Segundo, argentina", haciendo alusión a la derrota de la Albiceleste en la final de la Copa del Mundo.

Yamila y su buen sentido del humor

Lejos de molestarse, Yamila respondió con el humor que la caracteriza y contestó: "Te gusta el we...! Y después me critican a mí", provocando risas entre quienes siguieron el intercambio.

La respuesta de la actriz rápidamente sumó reacciones de otros usuarios, quienes destacaron que se tomara la broma con liviandad y respondiera en el mismo tono.

El divertido cruce se robó parte de la atención de la publicación, que originalmente estaba dedicada a compartir una nueva postal de Yamila Reyna, recibiendo una ola de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Todo sobre Entretenimiento