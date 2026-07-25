"Es sistema nervioso": Actriz conocida por Papi Ricky revela trastorno crónico que la afecta

25 jul. 2026 - 17:31 hrs.

La actriz María José Illanes, recordada por sus papeles en teleseries como Papi Ricky, Lola y Los ángeles de Estela o Lucía, madre de Gerardo Munizaga en El Reemplazante, habló sobre el problema de salud que la afecta desde hace algunos años.

En conversación con Tiempo X, contó que padece tinnitus, una condición que provoca la percepción constante de un zumbido o silbido en los oídos sin que exista un sonido externo.

Según explicó, los primeros síntomas aparecieron durante la pandemia y, desde entonces, ha consultado a distintos especialistas para intentar conocer el origen del problema. Sin embargo, aseguró que los exámenes descartaron daños auditivos. "Mis oídos están perfectos en audición, no tengo ningún tipo de trauma. Es sistema nervioso", afirmó.

El problema llegó en un alto momento de estrés

La actriz reconoció que, pese a investigar distintas teorías sobre el tinnitus, aún desconoce la causa exacta de su trastorno crónico y ha debido adaptarse a convivir con el zumbido de forma permanente.

Además, recordó que los síntomas comenzaron en una etapa marcada por una alta exigencia laboral y emocional, mientras combinaba grabaciones, trabajo en radio y clases. "Andaba con el cortisol arriba, estaba triste, depre, estaba como colapsada de vida (...). De un día para otro empezó el pito", relató.

Illanes confesó que la aparición de este problema la afectó profundamente en un comienzo. "Y ahí me desesperé", expresó, al recordar el impacto que tuvo enfrentarse a una condición con la que, hasta ahora, ha debido aprender a convivir.

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