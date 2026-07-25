Con cambio de look incluido: Michelle Carvalho regala un día de tratamientos y belleza a su madre

25 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Michelle Carvalho y su madre se reencontraron nuevamente en Chile para compartir tiempo de calidad juntas. Y en medio de esa visita, la influencer decidió regalonear a su progenitora con un merecido día de belleza.

Así lo dio a conocer Carvalho a través de sus historias de Instagram, donde mostró parte de la jornada que le organizó, la cual incluyó varios tratamientos estéticos y un renovador cambio de look.

¿Qué tratamientos se realizó la mamá de Michelle Carvalho?

En un primer registro, se ve cómo la mamá de Michelle Carvalho se sometió a una sesión de láser CO2 fraccionado, un tratamiento que estimula la producción de colágeno y ayuda a mejorar la textura de la piel.

Instagram @mrs_carvalho

Asimismo, se aplicó bótox y asistió a una sesión de kinesiología, en la que el especialista "le enseñó unos masajes para aliviar sus dolores", en el área de la mandíbula, como se observa en las imágenes.

Pero uno de los momentos más llamativos fue el cambio de look de Jackeline Carvalho.

"También pasó por las manos del estilista, que dejó su cabello color chocolate y le arregló el corte", escribió Michelle en otra historia, en la que se ve la renovada melena rizada de su mamá.

Instagram @mrs_carvalho

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