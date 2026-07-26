"Yo ahorraba todo": Naya Fácil revela cómo obtuvo un patrimonio que supera los dos mil millones de pesos

26 jul. 2026 - 15:03 hrs.

Naya Fácil abrió las puertas de su nuevo penthouse ubicado en el exclusivo barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, y compartió su emoción por esta importante adquisición. La influencer, además, explicó cómo logró construir un patrimonio millonario.

En conversación con Primer Plano, la creadora de contenido reconoció que aún no asimila este nuevo paso. "La verdad es que todavía estoy en estado de shock, todavía no puedo creer que este es mi nuevo hogar", expresó mientras recorría los distintos espacios de la propiedad.

¿Cuánto es el patrimonio de Naya Fácil?

El programa también repasó las inversiones que ha realizado en los últimos años, entre ellas una casa en La Reina, un departamento frente al mar en Reñaca, un Tesla Cybertruck y el reciente penthouse, consolidando un patrimonio de más de $2.500 millones.

Respecto a cómo consiguió reunir esa fortuna, Naya explicó que durante sus primeros años como influencer optó por privilegiar el ahorro antes que los gastos personales. "Yo durante los primeros cinco años en mis redes sociales donde comencé a generar, nunca me compré una prenda de ropa. Yo vivía de los canjes... incluso hacía canje de comida. Yo ahorraba todo eso", relató.

Pese a las millonarias compras que ha realizado en el último tiempo, la influencer aseguró que mantiene una sólida situación financiera. "Todavía tengo ahorros", afirmó, dejando en claro que su estrategia ha sido combinar las inversiones con una constante disciplina para administrar sus ingresos.

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