"Se puede": Carolina Mestrovic retoma importante carrera en universidad de Miami en medio de su embarazo
Carolina Mestrovic atraviesa un especial momento personal y profesional. Mientras espera el nacimiento de su segunda hija en Miami, la actriz y exanimadora decidió cumplir una meta que había postergado durante años: retomar sus estudios de Psicología, carrera que actualmente cursa de manera online en Miami Dade College.
La también actriz explicó que este desafío responde a un proyecto que quedó inconcluso cuando vivía en Chile. "En Chile empecé a estudiar sicología en la Universidad Gabriela Mistral y no pude continuar, así que lo tenía pendiente", contó a Las Últimas Noticias. Además, adelantó que su intención es especializarse en el área organizacional.
Para Carolina, estudiar no tiene límites de edad
Mestrovic aseguró que regresar a las aulas ha sido una experiencia muy positiva, destacando la diversidad de sus compañeros. "Los compañeros que tengo son una mezcla de todas las edades. Honestamente, más mayores que jóvenes. Creo que estudiar es algo que no tiene límite de edad. Mientras la cabeza esté funcionando, se puede", señaló.
Sin embargo, reconoció que estudiar mientras cursa siete meses y medio de embarazo también ha significado un desafío. "Yo pensé que era exagerado eso de que uno se desconcentra en el embarazo, pero me di cuenta de que es muy real. Tuve que hacer un esfuerzo extra para concentrarme. Trato de ir estudiando de a poquito y no todo justo antes del examen", relató.Ir a la siguiente nota
Pese a las exigencias académicas y los preparativos para recibir a su bebé, Carolina aseguró que no piensa dejar de lado su carrera artística. "No creo que haya que renunciar a nada, todo se puede complementar", afirmó, mientras disfruta de esta nueva etapa junto a su hija Julieta, quien espera con entusiasmo la llegada de su hermana menor.
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