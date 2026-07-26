"Muy tormentoso": Princesa Alba habla su verdad sobre el término con su expareja, el cantante Gianluca

26 jul. 2026 - 14:28 hrs.

Princesa Alba se sinceró al hablar de una de sus relaciones más conocidas y recordó cómo fue el quiebre con el cantante Gianluca. La artista reconoció que, pese al cariño que aún le tiene, la historia entre ambos llegó a su fin en medio de un complejo momento.

"Nada, pues, tengo varios exes, pero, en particular, uno que fue Atao, que es el Gian. Terminó todo muy tormentoso y muy terrible para los dos", confesó la intérprete, dejando en evidencia que la ruptura no fue sencilla para ninguno.

Aun así, aseguró que el tiempo le permitió quedarse con una buena impresión de su expareja y valoró su carrera musical. "Le tengo cariño, pero obvio que terminamos mal, entonces, como que acabó. Pero le deseo lo mejor y creo que el buen es muy brillante, su música me encanta, sigo siendo fan", afirmó.

Princesa Alba era fan de Gianluca

La cantante también recordó con humor cómo comenzó su historia de amor con Gianluca, revelando que antes de conocerlo era una de sus seguidoras más fieles. "Yo era muy fan, de esas fans psycho que le iban a ver actuar. Me lo terminé agarrando, así que, gente, pueden agarrarse a sus artistas favoritos, es súper posible", comentó entre risas.

Gianluca

Con estas declaraciones, Princesa Alba dejó claro que, aunque la relación terminó en malos términos, hoy recuerda esa etapa sin rencores y con admiración por el trabajo artístico de quien fue su pareja.

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