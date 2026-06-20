Sin filtros ni maquillaje: Coté López muestra su lado más natural en redes sociales a petición de sus hijas

20 jun. 2026 - 18:12 hrs.

La influencer y empresaria Coté López, quien suele cautivar a sus seguidores con una imagen impecable y estilizada en redes sociales, dio un giro a su contenido habitual al mostrar su lado más natural.

Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde reveló cómo lucen su cutis y su cabello sin maquillaje, alisados ni peinados elaborados.

Coté López al natural

En uno de los registros, la expareja de Luis Jiménez escribió con humor: "Mis hijas obsesionadas con que me muestre así al natural, me retan porque uso filtro", lo que dejó en claro que la idea nació de las trillizas Rebecca, Isidora y Raffaella.

Instagram @cotelopezm

"Mamita, tienes que mirar para acá", le dijo una de las jovencitas, pero ella se limitó a mirarla de lado. Luego, al escuchar la petición de que "mostrara su pelito", la influencer cedió y exhibió sus ondas sin tratamiento de calor.

En las historias que compartió, se escucha de fondo cómo la mamá de Coté menciona: "Oye, ¿quién jugaba hoy? Vi a todos los guapetones de todos los países".

Sobre este desliz, la influencer indicó con emojis de carcajada: "La meme atacada porque no terminó el audio y decía que era para las niñas. Y dice que ahora creerán que es una vieja hot".

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