La Carlita y Matt Hunter se cansaron: Estas son las primeras imágenes de la ceremonia civil de matrimonio

05 ag. 2026 - 17:00 hrs.

La influencer Carla Inostroza, conocida como "Carlita", contrajo matrimonio con Matt Hunter este miércoles en la comuna de Peñalolén, luego de poco más de dos años de relación.

La también comediante dio el sí, dando así un paso importante junto al cantante estadounidense que conoció a mediados de 2025, cuando lo entrevistó en una de sus visitas a Chile.

Las primeras imágenes del matrimonio de La Carlita y Matt Hunter

A través de su historia de Instagram, Carlita compartió imágenes de la ceremonia civil del matrimonio, donde aparece vistiendo un elegante vestido color blanco, con un diseño tipo blazer, que acompañó con un collar de joyas.

En los mismos registros, incluso mostraron parte del traslado hasta el lugar donde afianzaron su relación; se ve a Matt Hunter con un elegante terno negro y una corbata entre gris y blanca.

Más tarde, subió un video de la ceremonia misma, donde muestra cuando firmaron el acuerdo ante el oficial del Registro Civil.

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