La inspiradora rutina de ejercicios de Sonia Isaza con Arturo Vidal: "Este hombre me motiva muchísimo"

05 ag. 2026 - 14:10 hrs.

Si algo tienen en común Arturo Vidal y Sonia Isaza es la disciplina deportiva. El futbolista y la influencer fitness demostraron su complicidad en este aspecto al ejecutar varias rutinas de ejercicios en el gimnasio de forma coordinada.

Así lo evidenció la empresaria colombiana en sus historias de Instagram, donde expresó su admiración por su pololo y contó cómo la inspira a seguir adelante en sus momentos de dolor en las rodillas.

Recordemos que Isaza sufre de condromalacia, un desgaste de las rótulas que a veces le dificulta realizar ciertos movimientos.

El entrenamiento en pareja de Arturo Vidal y Sonia Isaza

En los registros, a Arturo Vidal y su pareja se los ve practicar en conjunto ejercicios con pesas, sentadillas, zancadas y algunos estiramientos.

Instagram @niaisazaoficial

"Aunque muchos no lo sepan, este hombre me motiva muchísimo a entrenar. Todavía tengo mis problemas de rodillas y muchas veces entreno con dolor", escribió Isaza en una de las historias.

"Pero lo veo entrenar con tanta disciplina y ganas que me contagia esa motivación y me dan más ganas de seguir dando lo mejor de mí", continuó.

Instagram @niaisazaoficial

"A veces la mejor motivación es tener a alguien a tu lado que te inspire con el ejemplo", concluyó la polola del jugador del Colo-Colo.

Previamente, la colombiana había compartido parte de la rutina en un post donde destacó los beneficios de ir al gimnasio con su pololo. "Entrenar en pareja también es motivarse, exigirse y disfrutar el proceso", dijo.

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