Usuarias se preocupan por la salud de Christell tras dar a luz y ella contesta: "Trato de cambiarlo y todo..."

04 ag. 2026 - 16:40 hrs.

La semana pasada, Christell Rodríguez cumplió uno de los sueños de su vida, luego de que diera a luz a su hijo Valentino, fruto de su matrimonio con Roberto Parra.

Desde aquel instante, las usuarias que siguen a Christell en sus redes sociales se comenzaron a preocupar por ella mucho más y notaron un detalle que no pasó desapercibido para nadie.

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Y es que las seguidoras detectaron que Christell tenía los labios muy secos tras dar a luz, por lo que la llenaron de mensajes de preocupación, recomendándole hidratarse constantemente.

Christell responde a la preocupación de las seguidoras

"Yo recibí varios comentarios sobre mis labios y que tengo que estar hidratada y tomando agüita, y obviamente soy superconsciente de eso. Estoy siempre con mi botella al lado, tomo bastante agua, trato de estar siempre, siempre tomando agua, obviamente por la leche, porque uno se tiene que mantener hidratado, porque uno todavía está eliminando líquido y todo", expresó en un comienzo.

Sin embargo, explicó que la verdadera razón de por qué sus labios están así es por una mala costumbre: "Cuando me da un poco de ansiedad, me saco los cueritos de los labios. En vez de comerme la uña o comerme como la pielcita, yo me saco los cueritos".

"Pésimo, pésimo, pésimo, lo tengo súper claro y trato de cambiarlo y todo, pero esa es la razón, y por eso se me ven como heridos finalmente, más allá de estar deshidratado", cerró.

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